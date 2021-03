Veste mare venita din Anglia. Spectatorii au acces pe stadioane in aprilie

Cu ocazia semifinalelor Cupei Angliei, Chelsea Manchester City , la 17 aprilie si Leicester - Southampton, la 18 aprilie, programate pe Wembley, autoritatile britanice iau in calcul deschiderea tribunelor pentru suporteri La meciuri ar putea asista cate 4.000 de persoane, potrivit Reuters, cu locuri rezervate rezidentilor locali si lucratorilor din domeniul sanatatii.Finala Cupei Ligii din 25 aprilie, programata, tot pe Wembley, intre Manchester City si Tottenham Hotspur , ar fi fost, de asemenea, desemnata drept un eveniment de testare cu un amestec de fani si rezidenti locali autorizati pana la o limita de 8.000 de persoane. La randul sau, Premier League doreste sa permita prezenta publicului la ultimele doua etape din campionat Ultima data cand s-au disputat meciuri in Anglia cu spectatori in tribune a fost in decembrie trecut. De atunci, prezenta fanilor pe stadioane a fost interzisa, in urma celui de-al treilea val de infectari cu noul coronavirus.