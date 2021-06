Marcus Rashford a schimbat istoria la nationala Angliei in meciul cu Romania

Dincolo de asta insa, fotbalistul lui Manchester United a realizat si un record personal. In varsta de 23 de ani si 218 de zile, el a devenit cel mai tanar jucator care a inceput un meci ca capitan al Angliei de la Michael Owen, impotriva Slovaciei, in iunie 2003.Rashford are 41 de selectii si 12 goluri la nationala Albionului, insa in ultimii doi ani a jucat numai trei partide, astfel ca va avea de luptat serios pentru a deveni titular la echipa lui Gareth Southgate.Capitanul obisnuit al Angliei este Harry Kane, atacantul lui Tottenham.