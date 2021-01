Un fotbalist trecut pe la PSG a fost condamnat la trei ani de inchisoare. Si-a facut dreptate cu o bata de baseball

Sentinta a fost pronuntata de tribunalul din Reims.In decembrie 2016, Antoine Conte a avut o disputa violenta cu partenera sa, care a iesit pe strada, unde scandalul a continuat. Vazand ce se intampla, un tanar de 19 ani, Liam Jean, a decis sa intervina. Fotbalistul, atunci in varsta de 22 de ani, a luat atunci o bata de baseball si l-a batut pe tanar.Dupa ce si-a facut junioratul la PSG , prinzand un singur meci la echipa mare a parizienilor , in 2013, Antoine Conte este legitimat acum la Beitar Ierusalim, el mai evoluand in trecut si pentru gruparea Reims din Franta.