Antrenorul FCSB, despre derby-ul cu Dinamo: "Sa castigam cu orice pret". Va debuta noua achizitie Vukusic?

"Este un derby, chiar daca Dinamo nu este in partea superioara a clasamentului. Rivalitatea si orgoliile fac sa fie un derby si noi speram sa iesim invingatori, sa-i facem pe fani fericiti. Noi pregatim fiecare meci la victorie, e un meci de campionat important, pe care trebuie sa-l castigam cu orice pret. Dinamo este in forma buna, are doua victorii in ultimele doua partide, am convingerea ca arbitrajul va fi foarte bun si nu va influenta rezultatul din teren", a declarat Petrea. El a vorbit si despre noua achizitie, Ante Vukusic. "Mai avem un antrenament astazi, decidem dupa daca Ante Vukusic va face parte din lot si, dupa, daca si cat va juca. E clar ca mi-l doresc cat mai rapid in lotul echipei, dar, asa cum am mai spus, el nu este pregatit 100%, nu e pus la punct din punct de vedere fizic. E greu de spus daca vor mai veni jucatori . Suntem in discutii, dar nimic concret", a mai spus Petrea.FCSB va intalni Dinamo, miercuri, de la ora 20.45, in etapa a XXI-a a Ligii I. Meciul va fi arbitrat de Sebastian Coltescu