Fost fotbalist legendar, infectat cu coronavirus si internat in stare grava. A fost cel care a inventat lovitura "panenka"

Gruparea ceha a precizat ca Panenka a fost testat pozitiv cu coronavirus, conform news.ro. Fostul jucator, in varsta de 71 de ani, este conectat la aparate care ii sustin functiile vitale.Panenka este presedinte de onoare al clubului Bohemians si va ramane in istoria fotbalului drept primul jucator care a marcat un penalty in stilul "scarita".