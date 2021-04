Incredibil: un antrenor din Bundesliga e acuzat de rasism pentru cuvinte pe care nu le-a pronuntat

"Bayer are multa viteza datorita, datorita... Aa, exista expresii pe care nu mai avem voie sa le folosim. Jucatorilor lor care sunt foarte rapizi", a spus antrenorul german de 67 de ani, la interviul de dupa meci.Tehnicianul s-a aparat, intr-o declaratie publicata pe conturile de pe retelele de socializare ale clubului din Koln: "In interviul acordat postului Sky dupa meci m-am referit pur si simplu la viteza jucatorilor echipei Bayer Leverkusen. Nimic altceva nu a fost sugerat. Nu am vrut sa zic altceva".Bayer Leverkusen a invins sambata, pe teren propriu, cu 3-0, pe FC Koln, in etapa a XXIX din Bundesliga. Au marcat Bailey '5, '76 si Diaby '51.FC Koln este penultima in clasament (locul 17), iar Bayer ocupa locul 5.