Antrenor de Champions League la CSM Resita. Se va bate pentru evitarea retrogradarii in Liga a 3-a

Tehnicianul in varsta de 43 de ani vine in Valea Domanului dupa ce a antrenat la nivel de Liga I, unde a reusit performante notabile alaturi de CFR Cluj , cu care a castigat campionatul de patru ori ca antrenor secund al lui Dusan Uhrin, Antonio Conceicao, Andrea Mandorlini si Sorin Cartu , conform agerpres.ro.Dupa plecarea lui Antonio Conceicao, Alin Minteuan a fost numit antrenor principal al echipei CFR Cluj, perioada in care a obtinut 5 victorii din 5 meciuri disputate, pana la revenirea lui Dan Petrescu , cu care a castigat din nou campionatul.De asemenea, fostul mijlocas a fost atat antrenor principal, cat si antrenor secund la partide disputate de CFR Cluj in Champions League. In decembrie 2010, Minteuan a condus CFR-ul in calitate de principal la meciul de pe teren propriu cu AS Roma (1-1) din grupele Ligii Campionilor.Alin Minteuan il inlocuieste la CSM Resita pe Calin Cheregi, care a activat ca interimar dupa plecarea lui Alexandru Pelici.CSM Resita ocupa locul 18 in Liga a 2-a, cu 8 puncte din 8 jocuri.