Antrenor din Liga 1, dat afara la 48 de ore de la numire. Cum a fost posibil

Dulcea a fost ales initial sa preia locul lasat vacant de Ionut Mosteanu, in urma rezultatelor slabe din acest sezon.Dupa doar 48 de ore, Dulcea a fost anuntat insa ca nu mai e antrenorul lui FC Arges, ultimul cuvant avandu-l primarul orasului Pitesti, Cristian Gentea, care e si presedintele argesenilor.Situatia s-a complicat din cauza pretentiilor lui Dulcea in ceea ce priveste termenii contractuali, el nedorind sa i se impuna un obiectiv clar. "Vin toti si cred ca daca au fost mari jucatori pe aici li se cuvine orice. Pai ce sa fac, sa nu setez un obiectiv intermediar? Pai el vine, ia banii, retrogradeaza. Eu ce fac? Cu ce raman? Cu echipa in Liga a 2-a", a declarat Gentea pentru gsp.ro.Citeste si: Schimbari majore in tenisul feminin. Ce se intampla cu marile turnee din circuitul WTA