Antrenorul Mircea Rednic dă de pământ cu autoritățile: ”De ce suntem așa căpoși? Am vrut UNTOLD, Costinești și mare...Ce mai vrem?”

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Mircea Rednic, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu CFR Cluj este o şansă de a aduce suporterii lângă formaţia sa, tehnicianul comentând în termeni duri și lipsa suporterilor de pe stadioane.

''Dacă nici pe CFR Cluj nu mai batem, pe cine să mai batem atunci? Mai glumim şi noi. Pentru băieţi este o şansă să aducem suporterii alături de noi, nu au nimic de pierdut. CFR este o echipă cu experienţă, o echipă omogenă, cu jucători angrenaţi în cupele europene şi în campionat şi dacă le lipseşte un jucător nu este o problemă'', a spus Rednic.

Tehnicianul nu a dorit să vorbească despre evoluţia campioanei în cupele europene: ''Nu vreau să comentez jocul lor, dar nici lor nu le este uşor, presiunea este foarte mare, jocurile au fost la limită. Dar mai ai o şansă să câştige ultimele două jocuri din Europa şi cred că o pot face. Şi eu sunt de acord cu Dan Petrescu, trebuie să ne pupăm atunci când prindem un loc în Europa Conference League''.

Rednic a ţinut să clarifice situaţia conflictului cu Deian Sorescu: ''Eu am martori că nu a fost nimic, eu am ridicat vocea, i-am spus că dacă avea probleme nu trebuia să intre, că nu este OK să se plimbe pe teren şi de aia l-am şi scos la pauză. Asta a fost la Mediaş. Eu am nevoie de de Deian Sorescu, dar de acel Deian Sorescu pe care îl cunosc eu de la începutul campionatului, când juca mijlocaş. Atât a fost cu el, l-am primit la antrenament. Eu dau o şansă la toată lumea. Am nevoie să fie concentrat şi să pună ca importanţă clubul pe primul loc, pentru că îl plăteşte foarte bine, să lase celelalte probleme, pentru că nu se poate face nimic acum, nu este perioadă de transferuri. El a fost un formă la începutul campionatului, a fost şi la echipa naţională, acum a pierdut-o şi nici randamentul nu este aşa cum mi-aş dori eu. Probleme nu are, cum nu au nici ceilalţi, sunt toţi cu salariile la zi. Eu nu am nimic cu nimeni, vreau ca lucrurile să fie bine''.

Antrenorul a comentat şi felul în care se desfăşoară procesul de insolvenţă la club: ''Nu credeam ca Dinamo să ajungă în situaţia asta, au dispărut şi obiecte din sala de fitness. Au plecat cu biciclete, când au plecat. Cei care au plecat nu au plecat cu mâna goală. Iar maşinile le-au vândut imediat. Sunt probleme, dar noi ne gândim cum să facem să scoatem echipa din zona asta''.

Rednic s-a arătat nemulţumit de faptul că nu se poate juca pe noile stadioane: ''Eu nu ştiu de ce le-au mai făcut dacă nu lasă echipele să joace pe ele. Normal că mi-ar fi convenit să joc pe ele, mai ales când a fost meciul cu Rapid. Dar nu am avut altă soluţie. Acum am înţeles că în ianuarie s-ar deschide. Dar nu cred, pentru că noi nu avem nici guvern''.

Tehnicianul a criticat şi faptul că suporterii vaccinaţi nu au acces pe stadioane: ''Meciul cu Islanda este foarte important şi se joacă cu porţile închise. De ce să nu laşi suporterii vaccinaţi să intre pe stadion? Pentru că băieţii au nevoie de sprijin. De ce suntem aşa căpoşi noi? Trebuia să fim căpoşi şi exigenţi în vară. Am vrut Untold, Costinești şi mare, până şi primarii erau la Untold. Ce mai vrem?''

FC Dinamo Bucureşti o întâlneşte pe CFR Cluj, duminică, pe Stadionul Dinamo, de la ora 18:30, într-un meci din etapa a 15-a, ultima a turului Ligii I.

