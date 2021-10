Antrenorul Rapidului, după derby-ul cu Dinamo: ”Ne-a lovit glonţul un pic, dar ne-am cusut!”

Antrenorul FC Rapid, Mihai Iosif, şi-a felicitat jucătorii după meciul cu Dinamo, încheiat cu scorul de 1-1, pe stadionul din Ştefan cel Mare.

"Ne-a lovit glonţul un pic, dar ne-am cusut destul de repede. Nu cred că Dinamo ne-a suprins, cred că nu am avut aceeaşi atitudine în prima repriză, după care în repriza a doua ne-am revenit, am schimbat sistemul, am revenit la un 4-2-3-1 şi în final am aruncat în luptă tot ce am avut pe atac. De data asta am fost inspirat, alte dăţi nu am fost.

Am încredere în Ioniţă şi o să-i acord în continuare, atât lui, cât şi celorlalţi. Eu le acord încredere tuturor. Hlistei a fost dominat un pic în prima repriză (n.r. - de Torje şi Sorescu). Nu sunt dezamăgit de el, e un post pe care nu a mai jucat, poate azi a avut momente mai puţin reuşite. Dar, per total, şi-a făcut datoria cu brio, atât el, cât şi ceilalţi colegi.

Îi felicit pe toţi jucătorii pentru dăruirea pe care au arătat-o spre final şi pentru faptul că au crezut. Aţi văzut că la 1-1 ne doream victoria. Cred că era şi mai frumos meciul cu galeriile ambelor echipe, cred că meciul a fost destul de spectaculos, per total, dar lipsa galeriilor se simte pe un stadion de fotbal

(n.r. - despre jocurile Rapidului din acest sezon) Noi am fost constanţi mereu. Am fost constanţi în bine, apoi am fost constanţi în rău", a declarat Iosif, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia Dinamo a remizat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Rapid, într-un meci din etapa a XIII-a a Ligii 1.

Dinamoviştii au deschis scorul prin Torje ’55. Pentru Rapid

