Egal "fratesc" in campionatul Italiei. Antrenorii Simone si Filippo Inzaghi s-au aflat fata in fata

In partida care a opus echipele antrenate de fratii Inzaghi, golurile au fost marcate de Immobile, pentru Lazio, in minutul 25, respectiv Schiattarella '45, conform news.ro.La oaspeti, fundasul Stefan Radu a fost titular, el fiind schimbat in minutul 80, de Caicedo.Intr-un alt meci, Udinese a remizat, acasa, scor 0-0, cu Crotone.Lazio ocupa locul 8, cu 18 puncte, iar Benevento este pe 13, cu 12 puncte, la egalitate cu Cagliari (11 jocuri) si Bologna (11), de pe locurile 11-12.Udinese este pe locul 10, cu 14 puncte, iar Crotone, pe locul 20, ultimul, cu sase puncte, la egalitate cu Torino si Genoa , ambele din 11 meciuri si clasate pe locurile 18-19.Lider este AC Milan (11 meciuri), cu 27 de puncte.Citeste si: VIDEO Bautura, trabuc si multe pastile. Cat de rau arata Maradona in ultimele zile de viata