Antrenorul Atalantei a recunoscut ca era infectat cu coronavirus in timpul partidei de Champions League cu Valencia

Gian Piero Gasperini (62 de ani), antrenorul echipei in negru si albastru, a recunoscut ca a fost afectat si el de pandemia de COVID-19. El a povestit intr-un interviu pentru cotidianul Gazetta dello Sport starile destul de grave prin care a trecut."Trebuie sa recunosc ca m-am simtit foarte rau cu o zi inaintea meciului cu Valencia. In ziua meciului, pe 10 martie, la pranz, a fost si mai rau. Puteti sa revedeti imaginile din timpul partidei si o sa vedeti ca nu eram foarte bine pe banca. Urmatoarele doua nopti aproape ca nu am dormit de dureri. Nu aveam totusi febra. Noaptea ma gandeam ce se va intampla daca voi fi nevoit sa merg la spital. Ma gandeam..mai am multe de facut in viata..Apoi, pe 14 martie, am avut un antrenament foarte greu impreuna cu echipa. Am stat o ora pe banda si am alergat circa 10 kilometri. M-am simtit din nou foarte puternic!", puncta Gasperini petnru ziarul extrem de cunoscut in Italia.Acelasi Gasperini a spus ca a aflat ca a avut coronavirus acum 10 zile, cand a facut un test serologic de prevalenta, unde s-au relevat prezenta anticorpilor specifici COVID-19.Trebuie amintit ca acel meci despre care vorbeste Gasperini a fost arbitrat chiar de un roman, Ovidiu Hategan Mai multi specialisti din Italia considera ca partida tur dintre Atalanta si Valencia, scor 4-1, pe 19 februarie, a reprezentat un important punct de cotitura in raspandirea acestui coronavirus in zona Bergamo, din Italia."Dupa o saptamana de tuse seaca am reusit sa fac testul, a iesit negativ! Se poate sa fi avut virusul, nu voi sti niciodata. Medicii mi-au explicat aceasta posibilitate", isi amintea Hategan pataniile de dupa acel meci arbitrat de el, in direct prin telefon la DigiSport.Vezi si:D.A.