Antrenorul Barcelonei, descatusat dupa victoria contra lui Mircea Lucescu: "Asta e imaginea pe care ne-o dorim"

"Ne-am atins obiectivul, de a obtine un rezultat bun si de a ne califica in optimile de finala. Echipa a muncit foarte bine, ne-a lipsit un pic eficacitatea in prima repriza, dar in a doua am jucat frumos si am marcat patru goluri . Deci da, sunt foarte fericit. Cred ca imaginea pe care am oferit-o astazi este cea pe care vrem sa o vedem", a declarat Koeman."Griezmann a fost unul dintre jucatorii care au evoluat aproape in fiecare joc pana acum si in echipa nationala . Am decis sa-l folosesc doar o jumatate de ora din motive fizice. Mingueza a dovedit ca putem conta pe el. Trebuie sa munceasca din greu pentru a castiga minute, dar se antreneaza cu noi de cinci sau sase saptamani. Astazi a avut ocazia sa joace si a facut-o foarte bine", a completat Koeman, chestionat despre alegerile sale tactice. Dinamo Kiev , echipa antrenata de Mircea Lucescu , a fost invinsa marti pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (0-0), de FC Barcelona, in etapa a IV-a a Grupei G a Ligii Campionilor. De la FC Barcelona au lipsit mai multi jucatori importanti, intre care Leo Messi, menajat, Ansu Fati si Gerard Pique, accidentati. Antoine Griezmann, Jordi Alba si Ousmane Dembele au inceput partida ca rezerve.Citeste si: Mircea Lucescu a comentat esecul la scor cu Barcelona. La ce se gandea antrenorul roman in timpul meciului