Antrenorul Craiovei s-a recunoscut invins de FCSB: "I-am simtit foarte puternici"

"Au fost doua reprize distincte. In prima repriza am avut situatii de a marca, am fi meritat sa conducem. A doua repriza ne-au supus unei presiuni careia nu i-am putut rezista. Din minutul 60, i-am simtit foarte puternici. Trebuie sa recunoastem ca nu am putut tine ritmul cu echipa adversa din punct de vedere fizic", a declarat Papura."Trebuie sa castigam meciul urmator, iar lupta e abia la inceput, mai sunt multe puncte in joc, asa ca nu putem spune ca e cineva favorit. In perioada de mercato probabil fiecare echipa incearca sa-si imbunatateasca lotul, vom vedea ce vom reusi. Ne vom pune la masa si vedem ce avem nevoie", a completat tehnicianul Craiovei, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Formatia FCSB a invins vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Universitatea Craiova si a urcat pe primul loc in Liga I.Golurile au fost marcate de Man, in minutele 39 si 55.