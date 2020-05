Antrenorul de top care are obiectii in privinta meciurilor din Germania

Ziare.

Deschamps, care a urmarit reluarea Bundesliga si evolutiile jucatorilor francezi Benjamin Pavard sau Kingsley Coman, cu ocazia derby-ului Borussia Dortmund - Bayern Munchen (0-1), de marti seara, a declarat pentru Le Parisien ca nu intelege organizarea acestor partide."Anumite imagini mi se par destul de incoerente. Eu vad jucatori care disputa un meci cu toate elementele specifice fotbalului, adica contacte, acrosaje. Si apoi, vezi in tribune rezerve mascate la doi metri distanta unii de altii. Sincer, nu inteleg. Ei sunt in aceeasi incinta, susceptibili de a intra in joc orice moment. In tribune este oare riscul mai mare? Ce incoerenta! Nu inteleg", a spus Deschamps.In cadrul aceluiasi interviu, Deschamps a calificat incheierea competitiilor in Franta drept "o decizie cuminte".Incepand cu data de 16 mai, Germania a reluat campionatul, in timp ce Liga franceza de fotbal (LFP) a oprit definitiv sezonul in Ligue 1, cu zece etape inainte de final si a atribuit titlul de campioana echipei Paris Saint-Germain.