Antrenorul echipei AS Roma, despre meciul cu CFR Cluj: "Au un joc aparte, sunt puternici si agresivi"

"Sunt foarte puternici si au un joc aparte. Sunt foarte agresivi si nu putem sa uitam ca in sezonul trecut au fost in aceeasi grupa cu Lazio. E o echipa neinvinsa de 15 meciuri si cred ca sunt puternici", a spus Fonseca, conform agerpres.ro.Intrebat daca va face mai multe schimbari fata de meciurile precedente, tehnicianul a raspuns: "Important e sa aleg cei mai buni jucatori la fiecare meci si la fel voi face maine, evident fiind atent la conditia fizica a jucatorilor si la apropierea fiecarui meci. Important insa e sa-i aleg pe cei mai buni pentru urmatoarea intalnire".Fonseca a dezvaluit ca fundasul Chris Smalling nu va fi folosit joi: "Smalling nu va juca maine. Trei meciuri intr-o saptamana inseamna prea mult, tinand cont ca nu a facut pregatirea cu noi".Fundasii Federico Fazio si Juan Jesus "se antreneaza bine, sunt disponibili, vom vedea daca maine vor juca sau nu", a indicat antrenorul.El nu este surprins de randamentul bun al spaniolului Pedro, venit recent de la Chelsea : "Ma asteptam, stiam ca poate fi un jucator important pentru echipa. Este un profesionist unic. Vom vedea daca va juca maine: a jucat toate meciurile, trebuie sa avem grija de el si de Mhitarian. Cred ca poate juca, sa vedem daca de la inceput sau va intra mai tarziu".Tehnicianul a vorbit si despre un alt spaniol, Borja Mayoral, imprumutat luna trecuta de la Real Madrid : "Lucrul cel mai important este sa-l folosesc, are nevoie sa joace si sa se adapteze la aceasta formatie, la acest campionat ".