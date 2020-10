A platit cu postul esecul cu CFR Cluj din Europa League. Schimbare de antrenor la TSKA Sofia

Conform news.ro, formatia sofiota a fost foarte aproape de infrangere in meciul de duminica din campionatul intern. Svetoslav Kovacev a deschis scorul in minutul 73 pentru Arda, oaspetii egaland dupa 11 minute prin Jerome Sinclair.Belcev, in varsta de 51 de ani, a readus-o pe TSKA dupa 10 ani in grupele unei competitii europene. El a preluat in luna iulie cea mai titrata echipa din fotbalul bulgar, dupa ce in sezonul trecut a pregatit-o chiar pe Arda Kardjali. El a mai antrenat-o pe TSKA Sofia intre noiembrie 2016 si mai 2018.Dupa zece etape din campionat, TSKA este pe pozitia a treia a clasamentului, cu 16 puncte, la 6 puncte de liderul Lokomotiv Plovdiv. Pe locul 2, cu 20 de puncte si un meci mai putin disputat, este Ludogoret Razgrad, echipa lui Cosmin Moti, Claudiu Keseru si Dragos Grigore.Joi, TSKA va juca in deplasare cu AS Roma , iar CFR Cluj va primi vizita lui Young Boys Berna, in Grupa A a Europa League.