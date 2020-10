Antrenorul echipei Young Boys se teme de CFR Cluj: "Am identificat trei jucatori problema"

"Ca orice joc international, va fi foarte greu din punct de vedere fizic. In analiza video am descoperit ca avem un adversar imbatabil in ultimele meciuri , cu foarte multa experienta. Am vazut care sunt aspectele puternice ale echipei adverse si am luat masuri in acest sens. Au jucatori puternici, asa ca ne concentram pe duelurile directe ale acestora. Am observat ca CFR este o echipa foarte omogena, puternica si care joaca solidar. Am identificat trei jucatori problema care vor infleunta evolutia jocului, dar nu doresc sa ii numesc", a declarat Gerardo Seoane, conform news.ro.