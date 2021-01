Antrenorul FCSB, dupa egalul cu Viitorul: "E un punct castigat, desi am controlat jocul"

"Am avut cateva situatii de a marca la inceput, dar am primit un gol din penalty. Apoi am incercat sa punem mai multa presiune pe adversar, am controlat jocul, am reusit sa marcam si chiar sa conducem, dar am primit al doilea gol prea repede si am fost egalati. Pe final, am incercat sa marcam, insa adversarul s-a aparat destul de bine si nu am mai reusit sa inscriem, desi ne-am creat cateva situatii bune de a marca. Este un punct castigat, acumulat in clasament, pentru mine meciul asta este deja istorie, trebuie sa ma gandesc cum sa fac sa recuperez jucatorii cat mai repede, pentru ca in trei zile avem un alt meci la fel de important si trebuie sa castigam", a declarat Petrea."Nu am revazut nicio faza, nu vreau sa comentez arbitrajul", a mai spus el despre un alt posibil penalty pentru FCSB.Petrea a comentat si eventualul transfer al unui varf de atac. "Normal ca nu as spune nu, dar trebuie sa vedem daca putem sa materializam ceva. Momentan nu am gasit ceva care sa se plieze pe profilul nostru, care sa ne avantajeze si sa ne ajute. Sergiu Bus a intrat de ieri in programul normal, sper ca de la meciul urmator sa-l avem cu noi", a precizat tehnicianul.FCSB a terminat la egalitate, scor 2-2 (0-1), meciul disputat marti, in deplasare, cu FC Viitorul, in etapa a XVII-a a Ligii I.Au marcat: C. Matei '18 (p), Ely Fernandes '73 / Tanase '56 (p), Dussault '71 (a).Dupa acest egal, FCSB a acumulat 38 de puncte si conduce in clasamentul Ligii I. Pe locul al doilea este CFR Cluj , cu 37 de puncte, iar pe locul 3, CS Universitatea Craiova , cu 31 de puncte.FC Viitorul ocupa locul 7, cu 22 de puncte.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"