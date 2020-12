Antrenorul FCSB, inainte de derby-ul de la Craiova: "Am trecut peste infrangerea cu CFR". Ce spune despre recuperarea capitanului Tanase

"O partida dificila, cu un adversar bun, cu un moral bun. Noi venim dupa aceasta infrangere nemeritata de la Cluj. Insa cred ca am trecut peste acest moment si suntem pregatiti pentru a trata meciul de maine seara foarte serios si concentrati si cu dorinta de a castiga. Si etapa trecuta am avut probleme cu jucatorii suspendati. Trebuie sa gasim variante. Sper ca cel care va intra in locul lui George Miron sa faca un joc foarte bun. Tanase a intrat in antrenamentele normale ale echipei, este in lot, pana maine vom vedea daca va intra din primul minut sau pe parcursul jocului. Noi cautam sa ne adaptam la ceea ce avem. Poate ne lipseste Sergiu Bus, dar noi incercam sa suplinim acea lipsa a atacantului central. El nu va putea juca nici maine seara, nici luni", a spus Petrea.El a refuzat sa discute despre arbitraje: "Nu vreau sa discut pe tema arbitrajului, nu vreau sa fac nicio referire la ce s-a intamplat la Cluj. Am convingerea ca cel care va oficia maine va face un meci foarte bun".Petrea a mai declarat ca jucatorii tineri din lotul FCSB trebuie sa capete experienta pentru a reactiona mai bine in anumite momente.FCSB va intalni echipa Universitatea Craiova, vineri, in deplasare, de la ora 20.30, in etapa a XIV-a a Ligii I.Citeste si: Sebastian Coltescu l-a sunat pe Demba Ba. Cum s-a incheiat discutia dintre cei doi