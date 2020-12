Veste teribila in fotbalul mondial. S-a stins din viata un mare antrenor, fost selectioner al campioanei mondiale

Conform news.ro, fostul tehnician suferise o operatie la aorta, in urma cu cateva zile.Ca antrenor, el a debutat in prima liga franceza la Lens, apoi a mai pregatit echipele PSG , Liverpool, Olympique Lyon si Aston Villa.La prima reprezentativa a "cocosilor galici", el a fost mai intai secundul lui Michel Platini, intre 1988 si 1992, si principal, intre 1992 si 1993. Din nefericire, el ramane in istoria selectionerilor francezi cu ratarea calificarii la CM 1994, cand, desi avea nevoie de numai un punct in ultimele doua partide din preliminarii pentru a ajunge la turneul final, Franta a pierdut, acasa, atat in fata Israelului, scor 2-3, cat si a Bulgariei, scor 1-2.Houllier a castigat campionatul cu PSG, in 1985, avand o echipa din care faceau parte jucatori ca Bats, Fernandez, Rocheteau, Susic.Cu Liverpool, a obtinut Cupa Angliei, Cupa Ligii, Cupa UEFA si Supercupa Europei, in sezonul 2000/2001, si din nou Cupa Ligii, in 2002/2003.Ca antrenor al formatiei din Lyon, Houllier a fost de doua ori campion al Frantei, in 2006 si 2007.Citeste si: Cea mai buna prietena din tenis a Soranei Cirstea e o fosta lidera mondiala: "Mi-e dor de tine"