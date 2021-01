Antrenorul lui Dinamo: "Avem ca obiectiv castigarea Cupei Romaniei". Ce spune despre meciul cu FCSB din optimi

"Eram pe teren, la Saftica, la ultimul antrenament dinaintea acestei deplasari, nu aveam cum sa vad tragerea. Nu ma asteptam sa ne intalnim in aceasta faza a competitiei. Este, cu siguranta, cel mai important meci al optimilor, un duel asteptat de toti suporterii nostri. Nici in turul trecut al Cupei Romaniei nu am intalnit un adversar facil. Nu am avut un meci usor, am eliminat Viitorul lui Gica Hagi cand alte echipe au jucat cu adversari de liga a doua. Cupa Romaniei ramane unul dintre obiective in acest sezon", a declarat Ionel Gane intr-un interviu publicat pe pagina de Facebook a clubului bucurestean.Echipa de fotbal Dinamo va intalni formatia rivala FCSB intr-o partida din faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc, marti, la sediul Federatiei Romane de Fotbal.Meciurile din optimile de finala se disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa, pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab clasata in campionatul precedent. In caz de egalitate dupa 90 de minute de joc, se procedeaza la prelungiri si, dupa caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsa.Partidele din cadrul optimilor Cupei Romaniei se vor disputa la 10 februarie, de la ora 13:30, cu exceptia celor televizate, programul acestora urmand a fi stabilit si comunicat ulterior pe site-ul FRF Citeste si: FOTO Cea mai frumoasa jurnalista de sport are un nou iubit. Cine e actorul celebru care a cucerit-o