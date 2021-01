Antrenorul lui Dinamo, dupa victoria cu Hermannstadt: "Nu mai cred in spanioli, ne tot amagesc. Cred in suporteri"

"A fost un meci bun, primul al returului, nu era usor. Ii felicit pe jucatori pentru ca dau dovada de caracter. Am avut o organizare foarte buna, nu i-am dat nicio sansa adversarului si am punctat exact cand trebuia. O victorie meritata. Fiecare jucator incearca sa gaseasca o solutie cat mai buna. Cei care au ramas merita tot respectul", a spus Ionel Gane."Nu avem alt sprijin decat in suporteri. Suntem aici si luptam pana la final. Nu mai cred in spanioli, de atata timp ne tot amagesc. Cred in suporteri, in tot ceea ce fac, ne ajuta, stiu ca nu suntem singuri. In acest moment eu zic ca aratam bine, nu cedam", a completat antrenorul la DigiSport.Formatia Dinamo a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, intr-un meci din etapa a XVI-a a Ligii I. Au marcat Fabbrini '30 si Nemec '33.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra