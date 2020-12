Antrenorul lui Dinamo, Ionel Gane: "Fanii s-au tinut de cuvant cu banii, ei doresc sa raman in continuare la echipa"

"Nu a fost sa fie. O prima repriza mai slaba. Ante a facut o greseala, un penalti, la experienta lui nu are voie sa atace acolo decisiv. A doua repriza a fost mai buna. O circulatie mult mai buna, dar in ultimii 20 de metri in loc sa tragem la poarta am preferat o actiune in plus", a spus Gane despre confruntarea cu CFR."Fanii s-au tinut de cuvant cu cele doua prime pe care le-au promis, stiam ca vor sa faca ceva, sa aduca bani. Stiu ca luni va fi o sedinta importanta la club, vor sa fie majoritari, sa ofere o stabilitate la club. Ei incearca intr-o saptamana-doua sa faca ceva ce n-au facut spaniolii. Eu am avut o discutie cu reprezentantii DDB, ei doresc sa raman in continuare la echipa, imi doresc si eu sa raman. Vom discuta dupa meciul cu Clinceni. Stiam ca o sa vina Bonetti. Stiu ca vine un fel de consilier pe partea administrativa, pe partea tehnica nu s-a pus problema", a afirmat Gane la Digi Sport.Formatia CFR Cluj a invins joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a XIV-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Debeljuh '14 si Paun '44 (penalti). Penaltiul a fost acordat pentru o interventie a lui Puljic la Debeljuh.Citeste si: Au venit "milioanele" la Dinamo. Suma de bani care a fost virata in conturile clubului