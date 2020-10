Antrenorul nationalei de fotbal feminin U19 a Romaniei a fost diagnosticat cu Covid-19 si e in stare grava, la terapie intensiva

In varsta de 48 de ani, Bugar a ajuns in spital in urma cu o saptamana, insa starea sa s-a agravat in ultimele zile, el avand si alte boli, printre care diabet."Haideti sa ne rugam si sa fim alaturi de Dl. antrenor Florin Bugar, care trece prin momente grele. Profe, intreaga echipa este alaturi de dumneavoastra, sunteti puternic si stim ca Dumnezeu poate face o minune si sa ne vedem din nou pe teren!", este mesajul postat pe contul de Facebook al clubului Piros Security Lioness.