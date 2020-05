Antrenorul unui club din Premier League povesteste cum au reactionat jucatorii dupa ce un coleg a fost testat pozitiv la Covid-19

Ziare.

Ramsdale, care a reluat antrenamentele individuale in urma cu o saptamana, a confirmat ca a fost depistat pozitiv la a doua serie de teste pentru noul coronavirus, la trei zile dupa ce aflase ca primul test a fost negativ.''Nu a existat niciun test pozitiv in grupul nostru in prima faza de pregatire si asta ne-a facut sa ne simtim comod si OK. Dar imediat ce a aparut un test pozitiv, asta schimba starea de spirit a tuturor. Deodata fiecare se simte vulnerabil, fiecare este alertat de faptul ca este vorba de un lucru serios si real. Cand necunoscutul intervine in joc, asta ne socheaza. Acum asteptam rezultatele testelor noastre sa vedem daca altcineva a fost in contact cu jucatorul. Imi pot imagina nelinistea care exista printre jucatori, imi pot imagina ca ei simt in acelasi fel in care simt si eu'', a declarat tehnicianul pentru Daily Mail.Saptamana trecuta, clubul a permis reluarea antrenamentelor in grupuri mici de jucatori, iar miercuri Premier League va vota trecerea la faza secunda a ''Project Restart'', care permite reluarea antrenamentelor colective.Restrictiile curente au ridicat probleme pentru jucatorii obisnuiti cu antrenamente de intensitate ridicata.''15 minute e prea putin pentru ei ca sa se simta pregatiti, pentru ca au petrecut mult timp pentru a se pune la punct din vedere fizic pentru solicitarile de la antrenament. Cel mai dificil este partea cu distantarea fizica, in care jucatorilor nu li se permite sa se apropie'', a comentat Eddie Howe.Ramsdale, 22 ani, este asimptomatic si a intrat in izolare pentru o saptamana. El presupune ca s-a infectat in timp ce mergea la cumparaturi.Sezonul din Premier League a fost suspendat in luna martie, dar guvernul a permis reluarea competitiilor sportive pe 1 iunie, in conditii stricte de siguranta. Prin Project Restart, Premier League intentioneaza sa reia meciurile in luna iunie.