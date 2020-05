Anuntul facut de premierul Italiei in ce priveste reluarea Serie A. Care esta data propusa de cluburi

Ziare.

Giuseppe Conte a facut o conferinta de presa in care a abordat si subiectul Serie A: "Pentru a ne aventura sa acordam o data de reluare a meciurilor, avem nevoie de cateva garantii suplimentare, care deocamdata nu exista", a punctat Conte in acea conferinta de presa amintita mai sus, conform AFP.Cluburile din Italia au anuntat ca doresc reluarea campionatului pe data de 13 iunie. S-a inceput deja pe 4 mai cu antrenamentele individuale, iar de luni ar trebui sa se intre in faza antrenamentelor colective."Mai intai trebuie sa asteptam pana cand sunt indeplinite conditiile pentru a garanta reluarea campionatului, nu doar cel de fotbal, in conditii de securitate maxima", a mai spus premierul din Peninsula, sperand ca aceste conditii sa fie "indeplinite cat mai repede posibil".Federatia italiana de fotbal a anuntat joi ca o echipa de inspectori va verifica respectarea tuturor conditiilor sanitare de catre toate cluburile din Serie A, pentru a permite reluarea antrenamentelor.D.A.