Calificare la "masa verde" pentru FCSB? Anuntul Federatiei despre meciul din Cupa Romaniei cu Gloria Buzau

Cazul urmeaza sa fie analizat de Comisia de Disciplina a FRF, fiind sanse mari ca FCSB sa fie declarata echipa calificata la "masa verde"."Federatia Romana de Fotbal anunta ca partida de la Buzau nu se va mai desfasura, dupa ce clubul Gloria Buzau a informat FRF ca nu va putea evolua din cauza cazurilor de COVID-19. Vineri seara, SCM Gloria Buzau a informat Federatia Romana de Fotbal ca se afla in incapacitatea de a evolua in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei. Formatia din Buzau ar fi trebuit sa intalneasca pe FCSB luni seara, dar a anuntat ca nu va putea evolua din cauza cazurilor de COVID-19. Cazul va fi inaintat Comisiei de Disciplina a FRF care va lua o decizie in ceea ce priveste aceasta partida", este comunicatul FRF.Vineri, Gloria Buzau a anuntat ca meciul cu FCSB, nu va mai avea loc, deoarece in urma testelor pentru coronavirus s-au descoperit 13 cazuri de infectare. De asemenea, testul unui jucator a avut rezultat neconcludent."Sport Club Municipal Gloria Buzau doreste sa informeze suporterii echipei de fotbal ca partida din cadrul 16-imilor Cupei Romaniei, dintre SCM Gloria Buzau si SC Fotbal Club FCSB SA, programata sa se dispute luni, 30 noiembrie 2020, cu incepere de la ora 20:45, nu se mai desfasoara. Din nefericire, in urma efectuarii testelor pentru SARS-CoV-2, a reiesit ca trei dintre membrii staff-ului tehnic si zece sportivi ai sectiei fotbal a clubului buzoian au fost depistati pozitiv, iar testul unui sportiv a fost neconcludent. Imediat a fost instituit protocolul pentru astfel de cazuri. Situatia celor paisprezece a fost comunicata atat Directiei de Sanatate Publica Buzau, cat si Federatiei Romane de Fotbal", este anuntul clubului, postat pe site-ul oficial.Citeste si: Danut Lupu si-a amintit de intalnirea cu Maradona: "Zici ca m-am lovit de coltul blocului"