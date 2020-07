Apelul la TAS al clubului UTA impotriva deciziei FRF de a injumatati punctele echipelor din play-off-ul Ligii a II-a a fost respins

"Va informam ca apelul inaintat de clubul UTA la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, in ceea ce priveste hotararea de a injumatati punctele in play-off-ul Ligii a II-a, a fost respins.Astfel, sunt validate hotararile Comitetului Executiv de Urgenta din 14 mai 2020 si Comitetului Executiv din 27 mai 2020. Motivarea deciziei o vom primi saptamana viitoare. Nu regretam ca am atacat hotarirea, in ciuda costurilor ridicate, pentru ca apreciem ca era de datoria noastra sa aparam munca echipei", a precizat liderul Ligii a II-a.La 14 mai, Comitetul de Urgenta al FRF a validat decizia ca sezonul de Liga a II-a sa continue doar pentru cluburile clasate pe primele sase locuri inaintea intreruperii cauzate de pandemia de coronavirus. Cele sase echipe vor disputa un play-off, intr-o singura mansa, si vor intra in aceasta faza finala cu punctele acumulate injumatatite.