Casatorie in pandemie: doi dintre cei mai buni arbitri au decis sa isi uneasca destinele

Former Premier League referee Howard Webb marries Bibiana Steinhaus

Englezul Howard Webb, 49 de ani, care a condus la centru finala Cupei Mondiale din 2010 (Spania - Olanda) s-a casatorit cu Bibiana Steinhaus (42 de ani). Steinhaus este prima femeie care a oficiat la centru o partida din Bundesliga, prima divizie germana. Se intampla in 2017.In urma cu cativa ani, Howard Webb a divortat de mama celor trei copii ai lui si a dat vina in parte si pe cariera sa in arbitraj, care i-a acaparat toata atentia.Bibiana s-a retras din fotbal in septembrie 2020, din cauza unei accidentari, dar continua sa mai oficieze ca arbitru in camera VAR.Ea a vorbit pentru Bild despre casatoria cu Howard Webb: "Din cauza coronavirusului, am fost doar noi doi. Nici macar martori nu am avut. Bineinteles, despre luna de miere nici nu poate fi vorba".