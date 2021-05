Cum ii pregateste FRF pe arbitrii romani care vor oficia la Euro

Astfel, marti, 4 mai, Ovidiu Hategan si colegii sai asistenti Radu Ghinguleac - Sebastian Gheorghe vor arbitra partida AEK Larnaca - Omonia Nicosia, in prima liga cipriota. Oaspetii sunt lideri, avand 3 puncte peste Apollon, echipa de pe locul secund si adversarul din urmatoarea etapa , ultima.De asemenea, vineri, 7 mai, Istvan Kovacs va conduce la centru partida Al-Shabab - Al-Hilal, in Arabia Saudita. Acesta va fi ajutat de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene. Meciul va pune fata in fata primele doua formatii clasate. Cu 5 etape inainte de final, cele doua formatii se afla la egalitate de puncte, 48.