Arbitrul care i-a cerut un autograf fotbalistului Haaland, fortat sa se retraga din activitate. Care e motivul

"Octavian Sovre si Florin Marcu s-au retras din arbitraj. Federatia Romana de Fotbal si Comisia Centrala a Arbitrilor le multumesc celor doi arbitri pentru intreaga cariera si le ureaza succes in viitor", se arata pe site-ul citat.Arbitrul asistent Octavian Sovre, in varsta de 47 de ani, a promovat in Liga I in 2001 si a adunat peste 400 de meciuri la nivelul primului esalon. Retragerea acestuia e cauzata exclusiv de depasirea limitei de varsta.Pe plan international, Sovre a facut parte din brigada condusa de Ovidiu Hategan si impreuna cu acesta si Sebastian Gheorghe, pe langa numeroase partide din cupele europene, a condus meciuri la Cupa Mondiala U20 din Noua Zeelanda in 2015, la EURO 2016 , la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016 si la Cupa Mondiala U17 din India 2017. In 2019 a facut parte din brigada pentru semifinala Europa League dintre Chelsea si Eintracht Frankfurt.Centralul Florin Marcu, in varsta de 44 de ani, a debutat in prima liga in octombrie 2007, intr-un meci Gloria Bistrita - U Craiova 0-1. El a mai arbitrat in Liga I in alte 7 sezoane de atunci.