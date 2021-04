Primul arbitru international care isi face schimbare de sex

שופט ליגת העל שגיא ברמן מודיע: "עובר תהליך לשינוי מין - מהיום קראו לי ספיר. רוצה להישאר במקצוע"https://t.co/CCRLJaRDfG pic.twitter.com/A17VZX3xzV - החדשות - N12 (@N12News) April 25, 2021

El a declarat ca s-a simtit ca o femeie inca din copilarie, dar a avut parte de timp pentru a-si da seam ace se intampla cu el."Ca barbat am avut succes. Ca arbitru, la scoala sau chiar cu fetele. Pentru familie, eram barbat, dar cand eram singura, eram femeie", a spus el. "Am impartit aceste lumi pentru ca am inteles ca societatea nu ma va accepta, nu va fi langa mine. Asa ca am continuat sa traiesc asa timp de 26 de ani", a mai declarat el.Berman a explicat si de ce a ales sa iasa in public si sa spuna adevarul."In cele din urma, am decis sa ies, sa arat lumii cine sunt. Mai intai pentru mine, pentru propria mea stare de bine, dar si pentru cei dragi, astfel incat ei sa nu ma vada suferind", a afirmat Sagi.