Cat a costat montarea noului gazon de pe Arena Nationala. Anuntul facut de Primaria Capitalei si ce lucrari au mai ramas de finalizat

Programul meciurilor de la Euro 2020 de pe Arena Nationala este urmatorul:

Productia de gazon hibrid a fost realizata la o pepiniera localizata in Cusago - Italia, conform protocoalelor de cultivare recomandate de ghidul USGA si FIFA pentru cultivarea gazonului destinat terenurilor sportive. Cultivarea a urmat un program ecologic care presupune utilizarea de produse biologice, astfel incat sa reduca cat mai mult utilizarea pesticidelor chimice, precizeaza Primaria Bucuresti.Livrarea gazonului a fost realizata in camioane frigorifice pentru reducerea, pe cat posibil, a conditiilor de stres dupa recoltare, pe durata transportului pe ruta Milano-Bucuresti. In vederea organizarii Euro 2020, pe langa schimbarea gazonului, Primaria Capitalei mai realizeaza la Arena Nationala o serie de investitii necesare pentru desfasurarea in conditii optime a evenimentului. Astfel, pana in prezent, au fost inlocuite aproximativ 10.000 de scaune, a fost proiectat si infiintat un Centru Media EURO 2020, a fost inlocuit sistemul de control acces prin montarea de turnicheti noi, s-au modernizat sistemele de supraveghere video si s-a realizat un sistem Voce date hardware Arena Euro 2020.Au mai ramas de finalizat: modernizarea sistemelor de informare spectatori si lucrarile de reparatii si renovari. De asemenea, in perioada urmatoare va fi realizata si modernizarea nocturnei.Grupa CDuminica, 13 iunie 2021, ora 19:00Austria - Macedonia de NordJoi, 17 iunie 2021, ora 16:00Ucraina - Macedonia de NordLuni, 21 iunie 2021, ora 19:00Ucraina - AustriaOptime de finalaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:001F - 3A/B/C.