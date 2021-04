EXCLUSIV Care e motivul real pentru care nu se mai joaca fotbal pe Arena Nationala

Meciul dintre FCSB si CSU Craiova s-a jucat la Giurgiu, iar "aceasta decizie a fost luata in urma unor probleme tehnice aparute la Arena Nationala, care au facut imposibila disputarea partidei pe cel mai mare stadion din Romania", s-a scris in comunicatul celor de la FCSB.Desi s-a vorbit despre anumite probleme care ar fi aparut la tabela de marcaj, adevarul gol-golut este ca la Arena Nationala in aceste zile se schimba din nou gazonul!De data aceasta cei de la UEFA au cerut inlocuirea gazonului, in perspectiva partidelor care se vor juca in luna iunie la Campionatul European de Fotbal.Gazonul a fost una dintre marile probleme ale Arenei Nationale inca de la inaugurare (2011), meciul cu Franta jucandu-se pe celebrul teren cu musuroaie de cartite.Programul meciurilor de la Euro 2020 organizate de Arena Nationala din Bucuresti14 iunie, Grupa C: Austria - Macedonia de Nord, de la ora 18.0018 iunie, Grupa C: Ucraina - Macedonia de Nord, de la ora 15.0022 iunie, Grupa C: Ucraina - Austria, de la ora 18.0029 iunie, un meci din optimile de finala, de la ora 21.00