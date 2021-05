Scena uluitoare in Argentina: un fotbalist aflat in carantina a scapat de un incendiu iesind pe geamul hotelului, la etajul 11

#Incendio en Hotel de las Americas. Libertad al 1000. Fuego en el piso 11. Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador. @solotransito @AlertasTransito @SeguridadBA @jotaleonetti @rominawinner @bagliettoc pic.twitter.com/qixoE7lAdU - Emergencias BA (@EmergenciasBA) May 25, 2021

El a fost plasat in carantina la un hotel din Buenos Aires, fiind cazat intr-o camera la etajul 11.Cand a izbucnit incendiul el nu si-a dat seama, deoarece nu a simtit mirosul de fum, avand in vedere ca si-a pierdut mirosul. Insa, in momentul in care a vazut flacarile, a sarit pe fereastra, fiind preluat si ajutat apoi de pompierii din Buenos Aires.Rentistas a pierdut meciul, scor 0-3, dar Duarte este foarte bine, conform presei argentiniene.