Argentina lui Messi, pas gresit in cursa pentru Mondiale, la primul meci dupa disparitia lui Maradona. Statuie pentru legendarul fotbalist VIDEO

Inaintea startului jocului i-a fost adus un omagiu lui Diego Maradona, care a decedat pe 25 noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani, fiind inaugurata o statuie de bronz a fostului capitan al nationale argentiniene la intrarea pe stadionul "Madre de Ciudades" din Santiago del Estero, care si-a facut debutul international cu ocazia partidei de joi.Statuia, realizata de artistul Carlos Benavidez, are o inaltime de cinci metri si a fost inspirata de o fotografie a fostului numar 10 al Argentinei facuta inaintea semifinalei cu Belgia de la Cupa Mondiala din 1986.Opera a fost dezvelita de guvernatorul Gerardo Zamora, in prezenta tuturor componentilor selectionatei argentiniene, in frunte cu Messi, scrie cotidianul La Nacion.Intr-un alt meci disputat joi in cadrul etapei a 7-a a preliminariilor sud-americane ale CM 2022, nationala Columbiei a obtinut o victorie categorica in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata selectionatei Peru, prin golurile lui Yerry Mina (40), Matheus Uribe (49) si Luis Diaz (55).Rezultate:Uruguay - Paraguay 0-0Bolivia - Venezuela 3-1Au marcat: Marcelo Martins Moreno (5, 83), Diego Bejarano (60), respectiv Jhon Chancellor (26).Argentina - Chile 1-1Au marcat: Messi (24 - penalty), respectiv Sanchez (36).Peru - Columbia 0-3Au marcat: Mina (40), Uribe (49), Diaz (55).Partida Brazilia - Ecuador se disputa sambata.Clasament:1. Brazilia 12 puncte (4 jocuri)2. Argentina 11 p (5 j)3. Ecuador 9 p (4 j)4. Paraguay 7 p (5 j)5. Uruguay 7 p (5 j)6. Columbia 7 p (5 j)7. Chile 5 p (5 j)8. Bolivia 4 p (5 j)9. Venezuela 3 p (5 j)10. Peru 1 p (5 j)Primele patru clasate in aceasta grupa unica se califica direct la Cupa Mondiala, in timp ce ocupanta locului al cincilea va disputa un baraj intercontinental impotriva unei echipe din zona Oceania.