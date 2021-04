Ce urmeaza pentru nationala Romaniei dupa infrangerea rusinoasa din Armenia

Dupa trei meciuri , Romania are trei puncte si sanse compromise de a ajunge in Qatar la anul.Preliminariile iau o pauza pana in septembrie, pentru ca in iunie -iulie sunt programate meciurile de la Euro 2020, devenit Euro 2021.Cum Romania nu e calificata la turneul final, tricolorii vor fi sparring - partneri pentru Anglia, intr-un amical de gala, programat pe 6 iunie, la Birmingham. Inaintea acestuia, nationala va mai juca un meci, pe 2 iunie, acasa, cu Georgia, care nu e nici ea calificata la Euro.2 septembrie: Islanda - Romania5 septembrie: Romania - Liechtenstein8 septembrie: Macedonia de Nord - Romania8 octombrie: Germania - Romania11 octombrie: Romania - Armenia11 noiembrie: Romania - Islanda14 noiembrie: Liechtenstein - Romania1 Armenia 9 puncte (6-2)2. Macedonia de Nord 6 (9-4)4. Germania 6 (5-2)4. Romania 3 (5-6)5. Islanda 3 (4-6)6. Liechtenstein 0 (1-10).La Campionatul Mondial din 2022 se califica direct primul loc din grupa, iar locurile secunde urmeaza sa dispute baraje.Citeste si: