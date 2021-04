De cand nu a mai avut Romania un start atat de rusinos in calificari

3-2 cu Macedonia de Nord, 0-1 cu Germania, 2-3 cu Armenia reprezinta bilantul nationalei dupa prima faza a calificarilor la CM 2022.Au trecut mai bine de zece ani, de cand tricolorii nu au mai pornit atat de slab intr-o campanie. Ultima data s-a intamplat asta in 2010, cand selectioner era Razvan Lucescu . Cu el la timona, Romania obtinea urmatoarele rezultate in campania de calificare la Euro 2012:* Romania - Albania 1-1* Belarus - Romania 0-0* Franta - Romania 2-0La fel de rau ca acum, nationala a pornit si in preliminariile CM 2002, cand selectioner era Laszlo Boloni.* Romania - Lituania 1-0* Italia - Romania 3-0* Romania - Italia 0-21. Armenia 9 puncte (6-2)2. Macedonia de Nord 6 (9-4)3. Germania 6 (5-2)4. Romania 3 (5-6)5. Islanda 3 (4-6)6. Liechtenstein 0 (1-10)La Campionatul Mondial din 2022 se califica direct primul loc din grupa, iar locurile secunde urmeaza sa dispute baraje.Citeste si: