"Balaurul" Armenia sperie Romania. Jucam cu o nationala crescuta pe patru continente

Comparativ cu ultimul meci Armenia - Romania (0-5 in 2016), la nationala ex-sovietica au intervenit cateva modificari substantiale, armenii fiind in prezent o formatie cu influente de pe patru continente.In primul rand, Armenia a primit un aer occidental dupa numirea selectionerului Joaquin Caparros, unul dintre cei mai valorosi antrenori spanioli, cu o experienta de multi ani in La Liga, la carma unor echipe precum FC Sevilla Villarreal , Athletic Bilbao, Levante, Granada si Osasuna. De asemenea, armenii au un fotbalist legitimat in Bundesliga, la Hoffenheim, este vorba despre atacantul Adamyan.In acelasi timp, Armenia si-a pastrat darzenia tipic asiatica. Pe langa fotbalistii din campionatul intern, adversarii nostri au in lot patru fotbalisti care evolueaza in Kazahstan, doi dintre ei la multipla campioana Astana.Ca o alta noutate, Armenia de astazi beneficiaza de influente sud-americane si africane. Astfel, varful Norberto Briasco e nascut in Argentina (din parinti armeni) si joaca in liga argentiniana, la Huracan. La fel, fundasul Jordy Monroy e un columbian care a primit dreptul sa imbrace tricoul Armeniei datorita mamei sale. In fine, mijlocasul Solomn Udo e un nigerian naturalizat.