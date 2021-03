Meciul Armenia - Romania se disputa cu spectatori. Cati fani vor fi in tribune si mesajul acid al federatiei noastre

"Vor fi 4.300 de fani armeni maine la meciul Romaniei, 30% din capacitatea stadionului! In Europa, fotbalul are parte de sprijinul suporterilor", se arata pe site-ul citat, ca un mesaj subtil adresat autritatilor noastre, care interzic inca desfasurarea activitatilor sportive cu public. Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste, miercuri, de la ora 19:00, la Erevan, selectionata Armeniei , intr-o partida contand pentru Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.In primele sale doua meciuri , prima reprezentativa a invins Macedonia de Nord cu 3-2 si a pierdut in fata reprezentativei Germaniei, 0-1.Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje. Ultima Cupa Mondiala la care a participat Romania a fost cea din 1998, din Franta.Citeste si: