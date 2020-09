Echipa AS Roma a pierdut la "masa verde" meciul cu Verona din prima etapa a campionatului italian

Conform news.ro, oficialii federatiei italiene au aplicat aceasta sanctiune clubului din Roma pentru utilizarea mijlocasului Amadou Diawara, desi acesta nu era inclus pe lista celor 25 de jucatori ai echipei.Jucatorul din Guinea figura pe lista suplimentara a fotbalistilor sub 22 de ani (desi el a implinit 23 de ani in iulie), si nu pe cea principala, unde ar fi trebuit sa fie.Roma nu a anuntat inca oficial daca va face recurs. Daca va face acest lucru, mizand pe buna credinta si pe faptul ca nu a avut niciun avantaj din eroare (avand mai multe locuri libere in lotul de 25 de jucatori), are sapte zile la dispozitie pentru a trimite dosarul judecatorului sportiv.