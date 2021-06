Intalnire de gradul zero intre Mourinho si Mutu! Cand are loc amicalul Craiova - AS Roma!

Partida ar urma sa aiba loc pe 25 iulie pe stadionul Olimpico din capitala Italiei si va fi partida de prezentare a lotului pentru AS Roma.Amicalul a fost intermediat de Ioan Becali. Fratele sau, Victor, a declarat la DigiSport:"Mutu l-a intrebat pe fratele meu daca poate sa discute cu Mourinho pentru acest amical si Mourinho a fost de acord. Mourinho nu stie inca cine e antrenorul Craiovei, ca e vorba de Mutu, dar nu e o problema asta".Jose Mourinho era antrenorul lui Chelsea in momentul in care Mutu a avut problema "cocaina". "Mutu e constient ca a fost vina lui in totalitate", a mai declarat Becali.