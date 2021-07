Nici vorbă de amical cu FCU Craiova: cu cine a jucat Roma lui Mourinho aseară

Ioan Becali s-a lăudat că a intermediat o partidă de verificare între echipa antrenată de Jose Mourinho , AS Roma, și cea pregătită de Adrian Mutu - FCU Craiova.Meciul urma să aibă loc pe 25 iulie, adică aseară.Ioan Becali n-a ținut cont de faptul că în România campionatul începe foarte devreme, iar FCU Craiova are meci de campionat . Oltenii vor juca în această seară contra celor de la Dinamo În schimb, AS Roma a jucat aseară o partidă de pregătire contra maghiarilor de la Debrecen, câștigând cu 5-2. Jocul a avut loc la baza de pregătire a romanilor de la Trigoria.