Aston Villa, pe urmele lui Gabi Tamas

Aflat de nici un an in Anglia, Gabi Tamas a intrat in atentia echipelor puternice din Premier League, iar cea mai aproape pentru a-l transfera este Aston Villa.

Gabi Tamas s-a transformat radical de la transferul la West Bromwich Albion, astfel ca evolutiile sale nu au ramas neremarcate.

Aston Villa l-a urmarit pe Tamas in ultimele noua luni, iar in iarna intentioneaza sa faca o oferta pentru internationalul roman.

Cumparat de West Bromiwch cu doar 700 de mii de euro, Tamas s-ar putea transfer la Aston Villa pentru o suma de cinci ori mai mare.

C.M.

Ads