Prima demisie la Astra: "A fost ultimul meu meci!"

Primul care si-a anuntat decizia este presedintele Dani Coman, care i-a anuntat pe jucatori ca nu va mai continua."Astra inca reprezinta un nume in Romania. Sunt ferm convins ca ne-am fi putut califica in play-off. Astra e tinuta in viata pentru Vlad, copilul domnului Niculae.Jucatorilor le-am transmis ca a fost ultimul meu meci. Decizia era luata mai demult, dar, din respect pentru jucatori si domnul Niculae, am decis ca, indiferent de situatie, sa merg pana la final", a spus Dani Comanla "Fotbal Club", de la Digi Sport.Astra a retrogradat in liga secunda la finalul acestui sezon.