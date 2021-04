Trei fotbalisti de la Astra, suspendati de ANAD in scandalul de dopaj. Decizia nu e definitiva

"Decide in baza art. 64 din Legea 227/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 10.6.1.1. cu referire la art. 4.2.2 fraza a doua si cu aplicarea art. 27.2 din Codul Mondial Anti-Doping, editia 2021, si a Ordinului nr. 180/2020 al presedintelui ANAD, privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2021: "Metode specifice pentru anul 2021" interzise permanent:-Suspenda din activitatea sportiva pe sportivii Fatai Kehinde Feyi si Ionita Alexandru pe cate o perioada de 1 an pentru abaterile prevazute din art. 2, alin. 2, lit. b) din Legea 227/2006, de la data prezentei-Suspenda din activitatea sportiva pe sportivul Seto Takayuki pe o perioada de 8 luni pentru abaterea prevazuta de art. 2, alin. 2, lit. b) din Legea 227/2006, de la data prezentei-In baza art.60, alin. 7 din Legea 227/2006 deduce din perioada suspendarii durata suspendarii provizorii cu incepere de la 30 septembrie 2020", se arata in decizia ANAD.Cei trei au urmat un tratatment intravenos cu vitamine si minerale la o clinica privata din Bucuresti, care a postat in scop publicitar imagini cu ei pe retelele de socializare.Agentia Nationala Antidoping (ANAD) s-a autosesizat si a deschis o ancheta. Acest tip de tratament devine unul interzis de WADA daca prin perfuzie este introdusa in corpul unui sportiv o cantitate mai mare de 100 de mililitri la 12 ore si exista suspiciuni ca acea cantitate a fost depasita.In ianuarie, potrivit presei, Alexandru Ionita a recunoscut in fata comisiei ANAD ca a efectuat un tratament considerat dopaj de WADA, alaturi de Fatai si Seto.Gsp.ro a notat insa, miercuri, ca Alexandru Ionita a dat o noua declaratie scrisa, in care sustine ca marturia sa din ianuarie a fost data in urma unor presiuni enorme si la dictarea oficialilor ANAD.Decizia dictata nu este definitiva, cei trei fotbalisti avand posibilitatea sa faca apel.