Mediasul nu se regaseste. Inca o infrangere groaznica in Liga 1

Au marcat: Montini '4, Budescu '38, Romeo '43 (p).1-0, min. 4. Budescu i-a pasat lung, din propria jumatate, lui Montini, care a dejucat pasul la ofsaid al oaspetilor si a scapat singur cu Buzbuchi, marcand cu un sut la coltul lung;2-0, min. 38: Portarul Buzbuchi a pasat gresit la Montini, care i-a trimis mingea in careul mic lui Budescu, iar mijlocasul a marcat in poarta goala;3-0, min. 43: Budescu a centrat din corner, de pe partea stanga, si Roberto Romeo a deviat cu piciorul balonul in propria poarta.Au evoluat urmatoarele formatii:Astra: Lazar - David Bruno (Gaman '46), Hugo Filipe, Graovac, Radunovici - Crepulja - Merloi (Stahl '68), Canadija (Moise '51), Budescu, Riza (V. Gheorghe '16) - Montini (Azulay '69). Antrenor Eugen Negoe;Gaz Metan: Buzbuchi - Butean Larie, Baco, Romeo - Alceus (Chamed '73), Horj - Ciocan (Valente '17), Pambou (Deaconu '46), Horsia - Cardoso (Sambu '73). Antrenor Jorge Costa.Cartonase galbene: Merloi '40, Canadija '44, Sousa '80 / Horj '15, Alceus '29, Larie '75.Arbitri: Lucian Rusandu - Bucsi Imre-Laszlo, Stelian Slabu - Iulian Dima;Observator de arbitri : Constantin Stefan.In urma acestui succes, Astra urca de pe locul 14 pe 13, cu 13 puncte. Gaz Metan coboara de pe locul 14 pe 13, avand tot 13 puncte.Lider este CS Universitatea Craiova , cu 31 de puncte, echipa urmata de FCSB , cu 30 de puncte, si de CFR Cluj , cu 27 de puncte.CITESTE SI: