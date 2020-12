Astra Giurgiu a remizat cu Chindia si paraseste ultimul loc al clasamentului. Oaspetii au trecut pe langa victorie

In urma unui meci in care Chindia a avut mai multe sanse de a marca, Astra paraseste ultima pozitie in ierarhia Ligii 1, loc ocupat acum de FC Arges.Astra: Lazar - Radunovic, Graovac, Dima, Sousa - Merloi (Balaure '70), Crepulja, Canadjijda (Moise '46), V.Gheorghe (Stahl '86) - Budescu, Azulay (Montini '46). Antrenor: Eugen NeagoeChindia: Aioani - Martac, Pitian, Iacob, Capusa - Rata, Dulca, Negut, Cherchez (Yameogo '70), Dumitrascu (Dinu '81) - D.Florea (M.Costea '90+3). Antrenor: Emil SandoiCartonase galbene: Moise '56, Merloi '62, Balaure '78, Radunovic '85 / Negut '41, Dinu '86Arbitri: Radu Petrescu - Radu Adrian Ghinguleac, Mihai Marius Marica - Viorel Nicusor FlueranObservator: Adrian VidanCiteste si: Suma uluitoare pe care o cheltuia Maradona in fiecare luna. Avea 50 de familii de intretinut