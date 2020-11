Atac neasteptat asupra lui Leo Messi, de la o legenda a fotbalului: "Parca e un cofetar"

Acum in varsta de 56 de ani, Van Basten sustine ca Messi plateste tribut pentru situatia tensionata din vara, atunci cand a vrut sa plece de la Barcelona la Manchester City "Parca e un cofetar. Messi nu e multumit de ceea ce intampla la Barcelona, s-au strans mai multe lucruri deranjante in ultima perioada la echipa si asta se vede in evolutiile lui", a spus Van Basten pentru o televiziune olandeza.Citeste si: Cine e cel mai valoros fotbalist al lumii? FIFA i-a anuntat pe cei 11 "finalisti" pentru trofeul The Best